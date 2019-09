Da SuperSpar i Sdr. Omme for fire år siden blev opgraderet til en Meny, blev det meste af butikken endevendt. Nu kommer den sidste del.

Sdr. Omme: For fire år siden valgte købmand Iver Egsgaard at forvandle sin SuperSpar-butik i Sdr. Omme til en Meny.

Det betød en større opgradering af det meste af butikken, men dog ikke alle steder. Nu kommer så den sidste del.

- Meny har været under konstant udvikling lige siden. Der er kommet flere kunder og dermed også mere omsætning. Nu er vi så kommet dertil, at vi skal have ordnet den sidste del, fortæller Iver Egsgaard.

Helt konkret betyder det, at grønt-afdelingen bliver flyttet til indgangen, og blomster-afdelingen bliver opgraderet, så den bliver mere tidsvarende.

- Den væg, der er nu mellem grønt-afdelingen og vin-afdelingen bliver væltet, og vin-afdelingen kommer til at være, hvor der er grønt i dag. Der kommer en ny ostekøler i vin-afdelingen. Det bliver virkelig flot, og vin-afdelingen bliver både større og mere overskuelig. I dag er den nærmest gemt væk, siger Iver Egsgaard.