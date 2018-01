Billund Kommune har siden 20007 "tjent" over 36 millioner kroner på, at staten ikke har opgjort udlændinges uddannelsesniveau.

Billund Kommune: De mange højtuddannede udlændinge, som i de seneste år er kommet til Billund for at få arbejde ved for eksempel Lego, kan næppe betegnes som en "social belastning".

Det er de ikke desto mindre blevet af staten siden 2006, og det har Billund Kommune nydt særdeles godt af.

I 2006 stoppede staten nemlig med at registrere udlændinges uddannelsesniveau. Alle udlændinge indvandret til Danmark siden da - også højtuddannede - er i stedet registreret som uden erhvervsuddannelse og dermed en "social belastning", og det giver ret til tilskud i den økonomiske udligning mellem kommunerne, som er til for at sikrerensartet serviceniveau på tværs af landet.

Det har betydet en milliongevinst på over 14 millioner kroner til Billund Kommune, som kommunen ikke skulle have haft i tilskud, hvis man havde set på udlændingenes reelle uddannelsesniveau. Det viser en analyse fra firmaet Dataproces foretaget for Nordjyske Medier.

Heldet stopper dog ikke der for Billund Kommune.

Kommunerne har nemlig også ret til tilskud på baggrund af antallet af børn i familier med lav uddannelse. Her har selv samme udlændinges familier udløst et tilskud på over 22 millioner kroner i perioden 2015-2018.

Samlet set et tilskud på 36,2 millioner kroner.