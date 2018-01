Meningerne er delte om kommende jernbane

Jørgen Møller Madsen risikerer at få en jernbane 300 meter fra sit hjem. Allerhelst så han, at alle planer om en kommende jernbane mellem Billund og Vejle bliver droppet.

Nogle er meget positive over udsigten til at få genåbnet en station i Gadbjerg - andre er det absolut ikke. Borgermøde mandag aften afslørede, at der er mange meninger om projektet.

Billund: Skal en kommende jernbane mellem Vejle og Billund gå direkte fra Jelling til Billund, eller skal den i stedet føres over Gadbjerg, som samtidig kan få genåbnet sin station? Det er et spørgsmål, som mange for tiden har en holdning til, og en stor del af dem kom frem, da BaneDanmark mandag aften holdt borgermøde i Billund Idrætscenter om den kommende jernbanestrækning. Det var tilhængerne af en linjeføring via Gadbjerg, som primært gjorde brug af mikrofonen, mens det til gengæld var de, der ytrede ønske om det modsatte, som høstede bifaldene. De to foreslåede Jelling-linjeføringer fik en del kritiske ord med på vejen. - Hvis det endelig skal være, vil Gadbjerg-løsningen være den bedste. Så kan man gavne en by, nemlig Gadbjerg, i stedet for bare at køre banen tværs igennem to landsbyer, lød det blandt andet fra Aage Hansen fra Mørup.

Ny jernbane Som en del af det politiske forlig Togfonden er BaneDanmark nu gået i gang med at undersøge alle tænkelige såvel som utænkelige konsekvenser ved en kommende jernbane fra Vejle via Jelling til Billund.BaneDanmark har undersøgt tre alternative linjeføringer: To, som går direkte fra Jelling til Billund, samt en tredje, som går via Gadbjerg. Den sidstnævnte linjeføring giver mulighed for en genåbning af Gadbjerg Station.



Høringsfasen er netop nu i gang, og tirsdag aften har BaneDanmark endnu engang arrangeret borgermøde om emnet. Det foregår i hallen på Bredagerskolen i Jelling og begynder klokken 19.

Drop den bane Det er en Gadbjerg-løsning, som ifølge BaneDanmarks analyse vil genere færrest mennesker. Til gengæld vil en togtur på denne strækning vare fire minutter længere, end hvis en Jelling-løsning bliver valgt. En af dem, som kan gå hen og blive påvirket af en kommende jernbane, er Jørgen Møller Madsen og hans hustru Annette Mikkelsen. De bor ved Åst og risikerer at få en jernbane 300 meter fra deres hjem. - Det er fuldstændig forkert at lave sådan en bane. Den kommer ikke til at give overskud, og der er slet ikke nok, som vil bruge den, siger Jørgen Møller Madsen.