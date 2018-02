Billund: Et nyt initiativ er på vej i Billund, hvor det nye diakoniudvalg under menighedsrådet ønsker at skabe et særligt mødested for mænd.

"Herreværelse" er navnet på det nye initiativ, hvor man i selskab med andre mænd kan nyde et par stykker smørrebrød og en øl eller vand, mens man får en snak om lidt af hvert.

Herreværelse er for mænd i alle aldre og skal efter planen samles syv-otte gange om året i Å-fløjen i Billund Centret.

- Vi er ikke nået så langt endnu, så nu skal vi først have nedsat et herreværelsesråd af fire-fem personer, som vi går ud og prikker på skulderen. Det bliver dem, der kommer til at stå for det, for herreværelset skal ikke være et decideret kirkeligt arrangement. Det er for alle, siger Finn Vinther fra Grene Menighedsråd.

Diakoniudvalget har planer om senere at oprette et tilsvarende tilbud - kun for kvinder.