Medlemmer af Billund Krolf skal lære om førstehjælp og hjertestarter

Billund: Mandag den 23. september sætter 32 medlemmer af Billund Krolf sig på stolene i bordtennislokalet i Billund Idrætscenter for, med støtte fra Trygfonden, at tage et kursus i førstehjælp- og hjertestarter med Morten Berthelsen "bag katederet". Over tre-fire timer skal krolfklubbens medlemmer lære om teori og praktisk øvelse af basal livreddende førstehjælp.

Hver dag får flere end ti danskere hjertestop. Når det sker, starter en kamp mod uret. For hvert sekund der går uden genoplivning, falder chancerne for at overleve.

- Derfor er det vigtigt, at vi deltager så mange som muligt allermest for vores egen skyld, så vi kan blive godt klædt på i tilfælde af, vi skal yde førstehjælp. Vi er jo alle i den alder, der kan rammes af hjertestop, blodprop o. lign., siger Lis Møller i en pressemeddelelse. /exp