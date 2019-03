Medhold i Ankestyrelsen: Tine og Børge kæmper for deres døve søn med Downs syndrom

Familien Nielsen har klaget til Ankestyrelsen over en afgørelse, som Billund Kommune har truffet om, hvor deres søn skal bo og arbejde i fremtiden. Ankestyrelsen pålægger Billund Kommune at behandle sagen igen.

Grindsted: Det kan betale sig at klage over sin socialsag i Billund Kommune.

Sådan skrev avisen i januar, da tal viste, at over halvdelen af de socialsager, som borgerne anker til Ankestyrelsen, bliver sendt tilbage til kommunen. Det sker blandt andet, når sagsbehandlingen har været utilstrækkelig. Så bliver kommunen bedt om at tage sagen op igen og skaffe flere oplysninger.

Det har familien Nielsen fra Grindsted oplevet på nærmeste hold.

Tine Møller Nielsen og hendes mand Børge Olivarius Nielsen har i flere måneder kæmpet en sag med Billund Kommune om fremtiden for deres søn Anders, der både er døv og har Downs syndrom.

Familien ønsker, at 19-årige Anders efter endt skoleophold i Fredericia skal videre til et botilbud i Nyborg, hvor også hans venner skal hen. Billund Kommune besluttede imidlertid, at Anders skulle sendes til den modsatte ende af landet, til et botilbud i Aalborg.

Familien klagede over sagen til Ankestyrelsen og har nu fået fornyet håb: Ankestyrelsen har sendt sagen tilbage til Billund Kommune, fordi sagsbehandlingen heller ikke i dette tilfælde har været god nok.

"Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres om botilbuddet Kridtsløjfen (i Aalborg) er egnet til at dække dit støttebehov", lyder det afgørelsen fra Ankestyrelsen.

"Vi finder, at de manglende oplysninger udgør en så væsentlig del af beslutningsgrundlaget, at vi ikke kan træffe afgørelse i sagen," skriver Ankestyrelsen endvidere.