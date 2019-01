Medarbejdere trækker opbakning til totalt rygeforbud i Billund Kommune

Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen vil have alle kommunens 2000 medarbejdere til at skodde smøgen, mens de er på arbejde. Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget anbefaler ikke et totalt rygeforbd, så nu er det op til politikerne i Billund Byråd. Arkivfoto

Medarbejderne bakker ikke længere op om totalt rygeforbud for de ansatte i Billund Kommune. Ledelsen står dog fast.

Billund Kommune: Først var de for, nu er de imod. Medarbejderrepræsentanterne i kommunens Hoved-Med (organet, hvor ledelse og medarbejdere mødes for at drøfte arbejdsforhold, herunder røgfri arbejdstid) går ikke længere ind for røgfri arbejdstid. De var ellers med til at sende et forslag om røgfri arbejdstid i høring hos kollegerne. Nu er svarene kommet, og på baggrund af dem kan medarbejderrepræsentanterne ikke længere bakke op om tiltaget. - Et flertal ønsker ikke røgfri arbejdstid, og så kan vi selvfølgelig ikke tilslutte os forslaget. Høringssvarene viser, at det er en meget svær sag, og at folk i høj grad ønsker at bevare retten til at bestemme over deres eget liv. Nogle høringssvar argumenterer mod formynderi, siger Annika Hundebøll, nyvalgt næstformand i udvalget.

Jeg var rigtig glad for, at vi var enige om at sende forslaget om røgfri arbejdstid ud i høring hos medarbejdere. Og jeg er ked af, at det ikke længere er et enigt MED, der står bag det. Ole-Bladt Hansen, kommunaldirektør

Kommuner uden røg Billund Kommune har tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor kommuner, regioner og foreninger forpligter hinanden på at gøre mere for at komme rygning til livs.Et af Billund Kommunes mål er, at ingen børn og unge ryger i 2030.Andre kommuner som Aarhus og Esbjerg har indført røgfri arbejdstid.Andre er som Billund i gang med det at indføre røgfri arbejdstid. Det drejer sig blandt andet om Haderslev, Varde og Vejen kommuner.Ifølge Kræftens Bekæmpelse har 23 kommuner indført røgfri arbejdstid.

Foto: CHRESTEN BERGH Ole Bladt-Hansen står fast på at indføre røgfri arbejdstid. Nu er beslutningen op til politikerne. Arkivfoto

Ledelsen står fast Medarbejdernes nej får dog ikke kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen til at tvivle så meget på tiltaget, at han overvejer at trække det. Kommunens øverste ledelse står fast på forslaget om, at Billund Kommune indfører røgfri arbejdstid. - Der er mange dilemmaer her, og jeg synes også, man skal være varsom med at trække forbudskortet. Omvendt mener jeg stadig, at det nogle gange er nødvendigt at tage skrappe midler i brug. Vi har haft en lang dialog om det her, og jeg håber, at det har været med til at skabe en forståelse for sagen, siger Ole Bladt-Hansen.

Nu er det op til politikerne Det bliver Billund Byråd, der får det sidste ord i sagen om røgfri arbejdstid. Her har et flertal på forhånd tilkendegivet, at de går ind for tiltaget. Annika Hundebøll er dog spændt på, hvordan rygeforbuddet bliver ført ud i livet. - Jeg tror ikke, at medarbejdere og ledelse har prøvet at stå så skarpt over for hinanden før, så vi er spændte på, hvad de vil gøre, når vi nu siger nej. Jeg synes dog stadig, at vi har et fint samarbejde med respekt for, at vi har forskellige positioner, siger hun.