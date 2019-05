Med til korkoncert: - Korsang har givet mig mod, selvdisciplin og stor glæde

90 års jubilæumskoncert for dirigent Stig Møller og koret Vokalias fik Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard til at komme rejsende, selv om hun er midt i et hektisk arbejdsliv.

Fredag og lørdag har korsangere fra både MUK, venskabskor fra Struer, Stig Møllers kor Vokalias, været samlet i Viadulthallen i Filskov. Anledningen er et 90 års jubilæum, for den utrættelige Stig Møller har i år ledet kor i 50 år, og Vokalias har eksisteret i 40.

Grindsted: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard, 31 årig psykolog og tidligere korsanger i Grindsted, har lært så meget af at være med i MUK, Musikskolens Ungdomskor, og af korleder Stig Møller, at hun ikke var i tvivl, da han kaldte til samling igen.

Mod og tro på en selv

Netop nærvær er det, Ann-Jeanet selv arbejder for at praktisere i sin virksomhed Vær. Hun har i flere år haft selvstændig psykologvirksomhed med flere ansatte på Sjælland og er netop nu ved at gøre klar til at åbne sin nye klinik Vær i Århus.

Den 1. juni er den hektiske pendlertilværelse slut, for da lukker hun sin klinik i Vordingborg og åbner Vær i Århus. Her tilbyder hun terapi, workshops og healing med fokus på at hjælpe mennesker til at være den, de er. Indtil videre består virksomheden af hende selv og en fleksjobber, efter sommerferien af endnu en ansat, og på sigt skal flere psykologer skal knyttes til.

Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard vil også udvikle produkter som yogamåtter, plakater og notesbøger, som alt sammen skal inspirere mennesker til at være nærværende i nuet.

- Meget af det, jeg lærte i Muk, bruger jeg i mit arbejdsliv i dag: Mod, det at turde at stille sig frem foran mange mennesker. Det at øve sig rigtig meget på noget og så tro på, at der er nogen, der gerne vil have det, man kommer med. Jeg har også lært noget om mod til at prøve noget nyt, gå nye veje og følge sin egen inspiration, fortæller Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard.