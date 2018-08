Med lift og højdeskræk: Thomas har malet sit første gavlmaleri - på Nordre Skole

Grindsted: Graffiti slog rod i 40-årige Thomas Jakobsen for mange år siden. Da hiphopbølgen rullede ind over landet, hoppede han med på vognen og har ingen planer om at stå af. Nu har han malet sit første gavlmaleri på Nordre Skole i Grindsted, og noget lignende gør han gerne igen - selvom han er blevet familiefar til to på to og fem - og kommer helt fra Djursland, hvor han bor med sin familie.

Med sit firma Kast Grafittiudsmykning søgte han Trekantområdets Festuges midler, og det gav gevinst. Han vil også arrangere graffiti workshop og koncert med lokale rappere lørdag, men det, der fylder mest, er maleriet.

- Jeg har tegnet i 30 år og malet aktivt siden årtusindskiftet, fortæller Thomas Jakobsen, der også arbejder som pædagog. Kombinationen passer ham godt - ikke mindst fordi han nu har en familie at forsørge.

- Jeg kan da sagtens mærke, at det er blevet sværere at komme afsted. Nu handler det om at køre en times tid under middagssøvnen og så trække nogle dage ud, hvor jeg laver det helt store, fortæller Thomas Jakobsen, der gerne sig over, at han har en fleksibel arbejdsplads. Får han ikke lov til at male, bliver han nemlig sur og gnaven.