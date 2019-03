Med kvindeholdet til Lokalopvisning: -Det giver et kick, når man kommer ud på gulvet

- Det giver et kick, når man kommer ud på gulvet, skal vise hvad man har øvet hen over vinteren, og mærker publikums glæde, siger Mette Olesen.

- Du bliver en del af et fællesskab, og her er en kultur, hvor der er plads til alle. Holdet er også en rigtig god måde at møde nye mennesker på, fortæller Anita sommer.

Mette Olesen og Anita Sommer er to af de kvinder, som gennem flere sæsoner har valgt at gå på netop dette hold. Selvom gymnastikken, træningen og de afsluttende opvisninger er en stor del af det at gå på holdet, så er kvindeholdet mere end det.

Om søndagen var omkring 400 gymnaster fra Billund Gymnastik samlet, og et af de rytmiske hold, der havde øvet og forberedt sig henover efteråret og vinteren, var Kvindeholdet. Med 25 gymnaster i alderen slut 20'erne til cirka 60 år var holdet klar til at indtage gulvet med både gule bolde, sjippetov og lyserøde parykker.

Gymnastik og fællesskab

For at skabe et fællesskab og gøre gymnastikken til noget socialt, mødes gymnasterne efter træning til hygge og kaffe en gang i måneden. Nok fylder hygge og fællesskabet meget, men gymnastikken er stadig i centrum.

- Gymnastik er en måde at få trænet de små grå på, siger Mette Olesen med et grin, og Anita Sommer er enig:

- Jeg går til gymnastik, fordi jeg gerne vil udfordres, og det gør jeg her. Det kræver fokus, når serierne skal læres, forklarer Anita Sommer.

Både Mette og Anita ser gymnastikken som et frirum fra hverdagen, for når der er fokus på at lære de næste bevægelser i en gymnastikserie, er der ganske enkelt ikke tid til at tænke på indkøb og arbejde. Snart er sæsonen dog slut, men begge kvinder er klar på endnu en sæson til efteråret.