Med dyrlægen på runde på Vorbasse Marked: - Jeg ser, om dyrene ser sunde og raske ud, og om de har foder og vand

Hver dag går dyrlægen flere runder på markedet for at sikre sig, at alle dyr fra høns til heste har det godt. Redaktionen fik lov til at komme med på en af runderne.

Vorbasse: Dyrene og særligt hestene er en stor del af Vorbasse Marked, men med mange dyr følger også et ansvar fra sælgerne. Til at sikre sig at alt er, som det skal være, er blandt andet dyrlæge fra Møgeltønder Dyrehospital, Kristen Vandel Jensen. Gennem efterhånden fire år har han og hans kolleger været en fast del af markedet, og hver dag går en af dyrlægerne flere runder for at tjekke, om dyrene har det godt. - Jeg ser, om dyrene ser sunde og raske ud, og om de har foder og vand, forklarer Kristen og tilføjer, at det er gået godt i år i med hensyn til dyrenes velbefindende. - Der har ikke været nogle særlige henvendelser. Vi har blandt andet haft en hest, der viste sig at have tandproblemer, men ejeren tog hånd om det med det samme, siger Kristen. Det er vigtigt for dyrlægen, at der rettes op på selv de små 'fejltrin'. - De besøgende kan ikke se, om dyrets spand er tom, fordi den lige har drukket vandet, eller om dyret slet ikke har fået vand. Jeg spørger derfor stille og roligt til ejerne, om de kan fylde den op, da det er for alles bedste.

Dyrlægerne på Vorbasse Marked Møgeltønder Dyrehospital er tilknyttet Vorbasse MarkedHver dag i dagstimerne holder en dyrlæge til på pladsen



Dyrlægen går tre runder om dagen blandt alle dyrene



Der har i 2019 ikke været sager om dyr, der mistrives

Foto: Ludvig Dittmann Kristen Vandel Jensen tjekker om alt er, som det skal være. Foto: Ludvig Dittmann

Hestene Første del af runden foregår ved hestene. Carsten Sørensen er medhjælper på hestepladsen, og han går sommetider med, når hestene skal tjekkes. - For nogle af hestehandlerne, er det lettere, hvis det er en af os medhjælpere, der pointere, hvis der er noget, der skal rettes op på, end hvis det er dyrlægen, siger Carsten. Begge mænd ser nøje på hestene. - Vil du lige spørge hestehandleren, om han ikke kan stille en spand frem til hesten? siger Kristen Vandel Jensen til Carsten Sørensen og peger på en sort hest. Carsten nikker. - Hvis ikke vi siger det, så vil der lige pludselig stå en masse tilskuer rundt om denne ene hest, selvom alle de andre har vand. Vi kan derfor lige så godt få taget hånd om det med det samme, siger Kristen, og understreger, at han ikke oplever problemer med hestehandlerne. Samme opfattelse har Carsten Sørensen. - Der er en høj selvjustits blandt hestehandlerne, ellers kunne vi heller ikke have et marked, siger Carsten. Cirka 200 heste har været indskrevet på markedet i år. Ifølge Carsten er det der, niveauet har lagt de sidste 5-6 år. Men går vi 10 år tilbage, var der over 800 heste. - Jeg tror også, at vi har heste på markedet om 10 år, siger Carsten.

Foto: Ludvig Dittmann Rasmus Rasmussen (tv) sælger høns. Foto: Ludvig Dittmann

Fjerkræ og andet Anden del af runden er blandt fjerkræ, gnavere, kattekillinger og andre smådyr. - Vi har fået én henvendelse på nogle katte, der ikke så ud til at være 12 uger gamle, og det er taget til efterretning, siger Kristen Vandel Jensen. Carsten er nu skiftet med sin medhjælperkollega Børge Mortensen. - Det er godt at have Kristen her, for kommer der henvendelser fra besøgende, som synes, at dyrene mistrives, kan vi hive fat i ham med det samme og finde ud af, om der er noget at komme efter, forklarer Børge. Kristen går rundt og ser på alle burene. - Her ser jeg efter om dyrene har vand, foder og skygge, forklarer han. Der bliver hilst på Kristen, og her og der kommer de handlende med sjove bemærkninger, for efterhånden ved flere, hvem Kristen er. - Jeg undrede mig over, hvor du blev af, siger Rasmus Rasmussen med et grin. Han handler med høns. Hele 10 forskellige slags har han haft med. - Det er helt fint, at dyrlægen kommer rundt, det har jeg ingen problemer med, siger Rasmus og får sig en lille sludder med dyrlægen, om hvordan markedet er gået. En lille sludder helt nede på jorden er Kristens tilgang. - Hvis der mangler foder eller vand, siger jeg det altid stille og roligt. Der er ingen grund til at pege fingre, siger Kristen. Alt efter hvor længe der sludres ved standene, tager en runde mellem en til halvanden time, og indtil videre har Kristen Vandel Jensen været godt tilfreds. - Det ser fornuftigt ud, siger dyrlægen.

Foto: Ludvig Dittmann Rasmus Rasmussen passer godt på sine dyr. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der inspiceres. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kristen Vandel Jensen (tv) sammen med medhjælper på markedet, Carsten Sørensen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kristen Vandel Jensen taler med Børge Mortensen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Dyrenes forhold så fornuftige ud. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der var ingen bemærkninger til hestene. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Dyrene er til glæde for store og små. Foto: Ludvig Dittmann