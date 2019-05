Billund: Med de kuldsejlede planer om etablering af en McDonald's-restaurant på hjørnet af Vejlevej og Nordmarksvej i Billund, er der meget lang udsigt til at få den navnkundige burgerrestaurant til lokalområdet.

- Vi har ikke aktuelle planer i Billund-området, men området er fortsat interessant for os, lyder det kortfattet fra Pia Tobberup, der er kommunikationschef hos McDonald's Danmark på spørgsmålet om, hvorvidt den amerikanske burgergigant fortsat har kig på lokalområdet.

Derfor vil det i fremtiden fortsat være nødvendigt at køre mindst 35-40 kilometer for at komme en tur på McDonald's. De nærmeste McDonald's-restauranter i forhold til Billund Kommune ligger i Vejen, Vejle, Kolding, Varde og Esbjerg.