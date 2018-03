Mathias ville ikke leve længere: Nu ved han, at han er god nok, som han er

Stress hjemme, kaos og massiv mobning i skolen var medvirkende til Mathias' mistrivsel over en længere periode. Nu er familien ved at finde deres ben igen - de har først og fremmest ændret deres måde at tænke på. Foto: Martin Ravn

Familien Hjøllund Søgaard fra Filskov er på vej ud af en hverdag, hvor intet hang sammen. Med hjælp fra en terapeut har de fået vendt mistrivsel til igen at tro på sig selv.

Billund Kommune: Mathias på ti år har været så vred. Så ked af det og så frustreret, at han har smidt med møbler. Han har truet med at springe ud af vinduet derhjemme, fordi han ikke længere ville være, og utallige gange har han fundet en kniv i køkkenskuffen og truet med at tage sit eget liv. Meget er sket i familien Hjøllund Søgaard, siden Mathias begyndte i 0. klasse på Filskov Friskole. Mor og far, Anette og Mads, har revet sig selv i håret, de har været dybt fortvivlede og troet, at de var den eneste børnefamilie med svære udfordringer i hele verden. - En overgang var vi sikre på, at det var os, den var helt galt med, lyder det fra forældrene på gården udenfor Filskov, men nu er de glade for, at de ikke lyttede til dem, der sagde, at de ikke kunne gøre noget for Mathias. De er glade for, at de ikke har taget et nej for et nej, og at de har kæmpet for deres søn.

Familie Hjøllung Søgaard består af Annette, der arbejder i en virksomhed i Gammelby. Her er hun blæksprutte i en salgs- og reklameafdeling.Mads arbejder hos IT-relation i Aarhus.



De har børnene Mathias på 10 og storesøster Hannah på 12, der også går i en klasse, der fungerer rigtig godt på Filskov Friskole.

Da tordenskyen kom hjem Intet er sort-hvidt - heller ikke i familien Hjøllund Søgaard. Det erkender begge forældre. Skylden kan ikke placeres entydigt på ét sted. På et tidspunkt kom de ind i en negativ spiral derhjemme, og de har bøvlet med stress og sygdom. Faktisk har hele familien været i terapi - og det er derfor, de nu fortæller deres historie til en journalist. Det er nemlig ikke nogen skam, og hvis nu der bare er én anden familie derude, der får en forståelse for, at de ikke er alene i verden, så er det det hele værd for familien. - Måske kan det hjælpe nogle, at vi fortæller det, vi har været ude for, for jeg ønsker ikke for nogle, at de skal gå igennem det samme som os, siger Anette, og Mads tilføjer: - At gå til psykolog eller i terapi er for nogle meget tabubelagt. Det er det ikke for os. Man kan nemlig lære rigtig mange ting om sig selv, lyder det fra Mads. Det er nu syv år siden, han kom hjem og satte sig på sofaen og stort set blev siddende dér i tre måneder. Han blev sygemeldt med stress - og følte sig så uendeligt utilstrækkelig. Dengang var Mathias ikke så gammel endnu, men Anette og Mads er ikke i tvivl om, at han nok har mærket det. Tordenskyen, der kom ind ad døren efter arbejde, som Mathias' storesøster Hannah husker det. - I alt det her har vi lært at se tingene fra en anden vinkel, fra et børneperspektiv, forklarer Anette.

Mobbet i skolen De fik nemlig kontakt med Ella Krog, psykoterapeut og coach i blandt andet sand play, en terapiform, der kan hjælpe børn med at udtrykke svære følelser ved at lege med vand, sand, symboler og figurer. Her startede Mathias i 2. klasse, og i perioder besøgte han Ella en dag om ugen i hele 3. klasse. For han var ked af at leve - sådan rigtigt, og det tog hårdt på hele familien. - Da Mathias begyndte i 0. klasse, var der rigtig mange udfordringer i klassen, og de tog bare til. På et tidspunkt var en tredjedel af børnene inklusionsbørn, fortæller Anette - og på et tidspunkt gik tre almindelige børn - udover Mathias - til psykolog. Mathias blev massivt mobbet og slået. I hvilken grad ved forældrene ikke helt. - Man føler sig utrolig magtesløs, når man afleverer sit barn, og man så ikke aner, hvad der sker, indtil man henter sit barn igen klokken 14, fortæller Anette, der, inden forløbet hos Ella Krog ofte oplevede kaotiske morgener, hvor Mathias skreg, smed med ting og møbler og ikke ville i skole. - Vi havde også en tid, hvor vi vidste, at det ville tage to timer at putte Mathias hver aften. Vi skulle igennem det samme igen og igen, fortæller Anette, der flere gange har måttet fastholde sin søn, så han ikke ville skade sig selv. - Jeg talte i rigtig mange timer med Ella om, hvordan vi skulle håndtere tingene. Han havde lukket af for tingene i skolen, men kom så ud med det hele herhjemme, hvor han blev vred, fortæller Anette. Hun måtte erkende, at Mathias ikke kunne håndtere et entydigt "nej" eller "må ikke". Der skulle en forklaring til, før han kunne godtage det, han ikke måtte. Hjemme har de også fået en pyt-kasse, og når noget er blevet snakket godt igennem, så kommer det deri. Og så bliver det nogle gange taget op igen. - Vi har haft stor gavn af at tale med Ella. Mathias har fundet hende nem at tale med. Vi ventede udenfor, og det var Mathias' beslutning om, vi skulle med ind og se hans sandbillede bagefter. Efter en session med Ella havde han det godt et par dage efter. Der var blevet tømt ud, fortæller Anette.

Mathias er helt normal Mads og Annette havde også overvejelser om at flytte skole, men det ville næppe hjælpe, for nogle af de børn, der havde drillet Mathias var netop flyttet til den skole, han skulle tilknyttes i Grindsted. Men samarbejdet med skolen var svært - forældrene fik at vide, at deres søn ikke kunne klare mosten. - Til sidst fik vi at vide, at Mathias skulle udreddes, og han kom til skolepsykolog. Der var tale om en ADHD-diagnose en overgang, men psykologen slog hurtigt fast, at Mathias ikke fejlede det mindste. I dag går samarbejdet med skolen bedre, og da et andet barn drillede ham med, at han var kæreste med den pige, han har gået i dagpleje med og har et godt venskab med, vendte han sig mod sin klasselærer og sagde: - Ja, han ved nok ikke bedre.