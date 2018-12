Massiv satsning: Norwegian åbner otte nye ruter fra Billund Lufthavn

Billund Lufthavn: Flyselskabet Norwegian begynder fra april at flyve til otte nye destinationer fra Billund Lufthavn. Fire af destinationerne flyves for Bravo Tours (Zakynthos, Kos, Chania og Rhodos), mens fire andre destinationer (Malaga, Palma de Mallorca, Faro og Azorerne) også sættes til salg på flyselskabets hjemmeside.

Algarve beach. The coast of the Algarve

Skaber vækst

- Med de mange nye afgange gør vi det lettere og billigere for passagerer fra Billund Lufthavn at rejse sydpå med Norwegian. Vi ved, at nye direkte forbindelser er med til at skabe vækst og beskæftigelse i lokalområdet. Vi håber, passagererne vil tage godt imod vores nye satsning i Billund, siger Thomas Ramdahl, der er executive vice president for short haul-flyvninger i Norwegian. En analyse fra det norske analyseinstitut Menon Economics viste tidligere på året, at Norwegians ruter i 2017 skabte merværdi i det syddanske erhvervsliv på 1,2 milliarder kroner og grundlag for 3200 arbejdspladser i regionen.

Med det nye samarbejde mellem Norwegian og Billund Lufthavn er der gode muligheder for endnu flere arbejdspladser og indtjening i Billund Lufthavns opland.

Hertil siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn:

- Vi er glade for det nye samarbejde med Norwegian. Med 13 nye ugentlige Norwegian-afgange cementerer Billund Lufthavn sig som den førende lufthavn i Vestdanmark. Fra Billund kan man flyve direkte til 100 destinationer - og Norwegians nye ruter er vigtige, for at jyske og fynske ferierejsende kan flyve prisbilligt og direkte til deres foretrukne feriesteder, siger Jan Hessellund. Norwegian har i dag seks ugentlige afgange til Oslo, en ugentlig sommerafgang til Alicante og to ugentlige sommerafgange til Barcelona fra Billund.

Endelig flyver Norwegian allerede for Atlantis Rejser til Sharm El Sheikh og Hurghada i Egypten - begge med en afgang om ugen.