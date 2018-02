Massevis af læsere har mistet deres post

- Mange af vore julekort sendt i god tid, er stadig ikke nået frem. Og det kan være flere, end vi ved, for ikke alle "efterlyser" dem. De tænker nok, at vi er holdt op med at sende. Og det er nok også, det der sker næste år. Men trist udvikling!!

Mange julebreve

En læser har ligefrem præcis samme oplevelse som Karen Madsen. Kun to dage efter postede læseren en masse julebreve fra samme sted i Grindsted:

- Søndag den 17. december afleverer jeg samme sted 31 julebreve, og inden jul og efter jul begynder det at gå op for min kone og jeg, at ingen af de 31 julebreve er kommet frem til dem, vi ønskede at sende et julekort til. Alle, som skulle have modtaget et julekort, er blevet kontaktet af os for at finde ud af om nogen havde modtaget et julekort, hvilket desværre ikke var tilfældet, skriver Povl Graakjær.

- Derfor kontaktes Post Nord på telefon, hvor jeg taler med en venlig dame. Hun beklager, at brevene ikke er kommet frem, men kan desværre ikke gøre mere, idet hun oplyser, at private breve ikke kan efterspores, som man kan gøre ved pakker. Jeg spørger, om jeg så kan få mine udgifter refunderet - men det kan man ikke i følge postloven, bliver jeg informeret om - men hun vil dog lige tale med sin overordnede, om der kunne gives en form for kompensation. Det kunne der i form af en " stribe frimærker ", og i denne stribe var der 5 frimærker! Det skal for god ordens skyld lige nævnes, at de fem frimærker modtog vi med posten dagen efter - så egen post kan åbenbart komme hurtigt frem, lyder det endvidere fra Povl Graakjær.