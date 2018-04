Markant hesteprofil giver Tronsøskolen flere elever

Grindsted: Tronsøskolen udvider fra næste skoleår elevtallet fra 100 til 132. Det er ikke mindst skolens markante hestelinje, der driver fremgangen. Antallet af hesteelever stiger fra 55 til 65 og har nu venteliste. Det er et langt sejt træk på 13 år, der nu resulterer i propfyldte hestehold.

- Vi har satset på at få en skarp profil på heste. Vi har ansat dygtige folk og har nu seks beridere og en træner tilknyttet. Når vi fredag har clinic med Bjarne Nielsen og Jens Trabjerg, så svarer det til, at man ved en fodboldskole havde Brian Laudrup inde som gæstetræner. Det er simpelthen toppen af poppen inden for ridesporten, siger forstander Toni Hessner med henvisning til fredagens indvielse af en ridehal nummer to.

Han peger også på et godt samarbejde med lokale erhvervsfolk som avlsstationen Blue Hors i Randbøl som baggrund for, at eleverne søger Tronsøskolen. Samarbejdet med Blue Hors betyder, at Tronsøskolens elever kan komme i praktik på det kendte stutteri.

- Det rygtes. Man ved i hesteverdenen, at vi har høj kvalitet og gode folk her, siger Toni Hessner.

Hans ambition er ikke at blive større på hesteområdet lige nu. De andre linjer skal også udvikle sig og have plads.