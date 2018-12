Marianne vil hjælpe iværksætterne på vej - også dem med en halv idé

Marianne Witte flytter nu sit fokus fra at hjælpe nye borgere på plads som bosætningskoordinator til at hjælpe iværksættere med at forfølge deres idé som erhvervs- og iværksætterkonsulent.

Billund Kommune: 47-årige Marianne Witte har været i mesterlære. Hun skifter nemlig stillingen som bosætningskoordinator ved Billund ErhvervsFremme ud med en ny stilling som erhvervs- og iværksætterkonsulent, så for en rum tid har hun været i mesterlære i Business Kolding. - Når jeg skal lære noget nyt, skal jeg have det ind under huden og arbejde med mennesker, mens jeg lærer det - jeg skal ikke på skolebænken, siger Marianne Witte, der glæder sig til nye udfordringer, for sådan er det med Marianne Witte - hun bygger tingene op, skaber fundamentet, og så begynder hun at kede sig lidt, når der går drift i den. - Bosætningsdelen kører rigtig godt nu, og jeg skal selvfølgelig hjælpe vores nye bosætningskonsulent rigtig godt i gang, siger Marianne Witte, der i sin mesterlæretid i Kolding har fået lagt et ekstra lag ovenpå den viden, hun allerede havde i forvejen.

Som iværksætter skal man være forberedt på ups og downs. Det ene øjeblik kan der være en kæmpeordre, det næste ingen penge på kontoen, og begge dele skal kunne føles godt for den, der står midt i det. Marianne Witte, iværksætterkonsulent.

Foto: Martin Ravn Marianne Witte er ny iværksætterkonsulent i Billund ErhvervsFremme. Foto: Martin Ravn

Marianne tager imod alle - Jeg har drevet selvstændig forretning siden 1996, hvor jeg har arbejdet med dekoration, markedsføring, forretningsudvikling og sparring, forklarer Marianne Witte, der har været bosætningskonsulent i Billund ErhvervsFremme i 4 1/2 år. Hun glæder sig til at hjælpe iværksættere i gang. - Hvis bare man har en halv idé, er man mere end velkommen til at komme forbi. Så taler vi sammen i en time, og måske er det startskuddet til verdens bedste idé, siger Marianne Witte, der kan stille spørgsmål, som familie og venner ikke kan se. - Opbakning fra familien er rigtig vigtig, og man skal være indstillet på, at det kan være, man ikke tjener en krone i fire måneder. At være iværksætter betyder også, at man skal være klar til at løbe en risiko, siger Marianne Witte, der dog gerne tager imod alle - lige fra den helt unge idemager på erhvervsgymnasiet til dem på 60, der gerne vil prøve andet. - Jeg kan bidrage med en kreativ tankegang. Jeg ser ting fra andre vinkler, og så har jeg et rigtig godt netværk, og jeg er ikke bange for at spørge nogle, hvis der er noget, jeg ikke ved, siger Marianne Witte.

Foto: Martin Ravn Marianne Witte har i godt fire år hjulpet nye borgere til rette i kommunen. Nu glæder hun sig til at hjælpe iværksætterne. Foto: Martin Ravn