Marianne er ny bosætningskoordinator: Vendte tilbage til Billund som forældre

43-årige Marianne Thomsen afløser Marianne Witte som bosætningskoordinator. Selv er hun fra Vandel - alligevel gjorde hun og hendes familie sig mange overvejelser ved at flytte til Billund for 13 år siden.

Billund Kommune: Prioriteterne har det med at tage sig en drejning, når der kommer børn til. Det var også dét, der skete for Marianne Thomsen og hendes mand for 13 år siden. Dengang boede de i Aarhus efter en årrække på Sjælland, hvor de havde været unge og studerende, men som nybagte forældre skulle der noget andet til. - Jeg kommer oprindeligt fra Vandel, og min mand er fra Nørup, så vi kiggede os omkring, fortæller Marianne Thomsen, der havde øje for Vejle - indtil prioriteterne for alvor trådte i karakter: - Vi kunne få alt det, vi gerne ville have i Billund: Tryghed, børnene kunne lege på legepladser i nærheden, og der var et godt stisystem, som børnene kunne bruge, når de blev ældre, forklarer Marianne Thomsen. Og så var huspriserne også en helt anden sag i Billund end i Vejle. - Det gik op for os, at det vigtigste var, at hverdagen fungerede, så når vi skulle i biografen eller i teatret de få gange om året, det sker, så kunne vi tage bilen eller en taxa, fortæller Marianne Thomsen, der gerne drager sine egne erfaringer i spil, når hun fremover skal rådgive familier, der overvejer Billund som et kommende hjem.

Marianne Thomsen Marianne er ny bosætningskoordinator i Billund Kommune og flyttede selv til Egevænget i Billund for 13 år siden. Siden har familien bygget hus på Lillevang.I de seneste tre år har Marianne været sagsbehandler for forsikrede ledige på Jobcentret i Billund og jobkonsulent. Før det var hun personalekonsulent ved Randsted i syv år.



Hun er uddannet cand.mag. i psykologi og socialvidenskab fra RUC.



Marianne og hendes mand, der arbejder ved Dupont i Grindsted, har to børn på 11 og 13 år.

Fra flere perspektiver Marianne Thomsen er nemlig ny bosætningskoordinator i Billund Kommune. - Jeg vil rigtig gerne være den ene indgangsvinkel til byen, som kan lede folk i den rigtige retning i stedet for, at man havner i et virvar af information, siger Marianne Thomsen. Med en HR-baggrund i Randstad og tre år som jobkonsulent på blandt andet Billund Jobcenter har hun en bred indgangsvinkel: - Jeg kan godt lide at se tingene fra flere perspektiver og kan sagtens sætte mig ind, hvad folk tænker, når de overvejer at bosætte sig i Billund, siger Marianne Thomsen, der dengang for 13 år siden ikke var sikker på, at Billund var stedet for familien.

Vil besøge alle byer - Jeg tror, at når man kommer øst for den gamle amtsgrænse, så er man mere knyttet til Vejle-siden. Som barn handlede vi i ABC Lavpris, men ellers havde vi ikke tilknytning til Billund, og dét, der også poppede op hos os, var, hvad det gjorde ved en by, at den var så centreret om én stor virksomhed. Vi arbejdede der ikke og ville jo helst ikke skille os ud, forklarer Marianne Thomsen, hvis tanker snart blev gjort til skamme. - Her mangler ingenting, siger Marianne Thomsen, der således har sine to børn på 11 og 13 på to forskellige skoler. - Vores søn går på BillundSkolen, fordi han har kammerater fra dagplejen og børnehaven her, mens vores datter er mere åben overfor forandringer. Hun har nu gået på den Internationale Skole i fire år, siger Marianne Thomsen, der officielt træder ind i jobbet som bosætningskonsulent den 1. januar. - Det er vigtigt for mig at jeg ikke kun bliver bosætningskoordinator i Billund, men bliver hele kommunens bosætningskoordinator. I løbet af det nye år har jeg planer om at komme ud og besøge de mindre byer og tale med lokalrådene om, hvad de vil fremhæve ved deres byer. Vil man for eksempel som international borger gerne have en international kontaktflade er Billund måske et godt valg, men vil man til gengæld integreres helt ind i det danske samfund, kan Vorbasse, Hejnsvig eller Filskov være et lige så oplagt valg.