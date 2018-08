Maria kæmper med om Miss Danmark-titel

- Jeg var vildt overrasket, da jeg først fik meldingen på mail ret sent. Forinden havde de lagt billeder af deltagere ud på Instagram, hvor det virkede til, at de havde valgt 30 deltagere ud, og der var jeg ikke iblandt, siger hun.

Støtter julemærkehjem

Søndagen i bootcamp-weekenden var primært dedikeret til en fysisk konkurrence på Svanemøllens Kaserne, hvor pigerne som en del af den samlede bedømmelse skulle prøve kraft med en militær forhindringsbane.

- Jeg tror, det gik okay, men nogle af pigerne var virkelig stærke og har dyrket sport på eliteplan. Alle kom igennem, og det var mega sjovt, siger Maria Bennetzen, som selv har gået til lidt forskelligt sport og nu holder sig til fitness.

Derudover har deltagerne også individuelle 'hjemmeopgaver' forud for showet. I alt er der ni discipliner, hvoraf den ene går ud på at finde det 'bedste' velgørenhedsprojekt. I den forbindelse var Grindsted-kvinden sidste onsdag på besøg hos Julemærkehjemmet Fjordmark nær grænsen for at optage en video om stedet.

- Meningen er, at jeg via videoen skal reklamere for dem, så flere forhåbentlig har lyst til at donere penge til det gode formål, og jeg har også tilbudt at komme og spille musik for dem til arrangementer, siger hun og uddyber om sin motivation:

- Jeg har selv haft en rigtig god barndom og ønsker også, at andre får det samme. Julemærkehjemmenes opgave er netop at hjælpe børn i en tidlig alder, så man kan være med til at give dem en god fremtid.