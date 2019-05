Margit Nicolajsen besøger ofte sin fars gravsted på kirkegården i Grindsted og sørger for, at her er fint med nye blomster og levende lys. Flere gange har hun dog oplevet, at blomster og andet var stjålet. Foto: Annette Bruun Jarl

Margit Nicolajsen og hendes familie har gentagne gange oplevet at få blomster stjålet fra hendes fars gravsted på Grindsted Kirkegård. Det er hun ked af og appellerer til, at tyverierne stoppes.

Grindsted: Margit Nicolajsen kiggede lige en ekstra gang, da hun kom gående hen imod sin fars gravsted på Grindsted Kirkegård. Der manglede noget. To dage før havde hun sammen med et af sine børnebørn været på kirkegården med en stor buket. Nu ville hun tænde lys i anledning af, at hendes mor, Karen Søgaard, rundede de 90 år. - Det kan da ikke passe, tænkte hun. Men det gjorde det. Buketten var væk. Så blev hun ked af det - og siden vred. Det er nemlig ikke første gang, familien oplever, at der er noget, der mangler på Johannes Søgaards gravsted. Gennem de seneste tre år er der forsvundet tre buketter og to lidt større hjerter, som var plantet til med småplanter. - Tænk, at nogen kan finde på det. Vi er helt uforstående overfor, at der findes mennesker, der gør sådan noget. Har de slet ingen samvittighed, siden de kan få sig selv til at gå på kirkegården og tilegne sig blomster fra andres gravsteder? Jeg får virkelig lyst til at sætte et vildtkamera op, siger Margit Nicolajsen.

I dag er gravstedet fint, men for nylig manglede der pludselig en stor buket. Det har Margit Nicolajsen oplevet flere gange. I familien er de både kede af og forargede over, at nogen kan finde på det. Foto: Annette Bruun Jarl

Det skal stoppe Gravstedet betyder meget for Margit Nicolajsen og hendes familie. Hun besøger ofte hans gravsted, og hendes far er altid med, når familien er samlet om nogle af traditionerne - som sidst i februar, da hendes mor blev 90 år. - Jeg står frem og fortæller om det her, som jeg ved, at andre desværre også oplever, i håb om, at det stopper. Bare dem, der har gjort det, får meget dårlig samvittighed. Andet kan vi ikke rigtig gøre, siger hun. På kirkegården ærgrer kirkegårdsleder Rita Pedersen sig over Margit Nicolajsens oplevelser, og hun hører jævnligt om tilsvarende. - Når medarbejderne efter en begravelse i en weekend har lagt alle blomsterne i et flot hjerte, kan de af og til se, at der mangler en buket eller to, når de kommer på arbejde om mandagen. Det er trist, at folk ikke har mere respekt for kirkegården, de pårørende og de døde, siger hun.

Margit Nicolajsen besøger ofte sin fars gravsted på kirkegården i Grindsted. Hun synes, at standarden er rigtig høj, at medarbejderne gør et super stykke arbejde og ærgrer sig så meget desto mere, når hun flere gange har oplevet at få stjålet blomster fra sin fars gravsted. Foto: Annette Bruun Jarl

For alle Kirkegårdslederen mener dog ikke, at overvågningskameraer er en god idé, da det kunne få nogle til ikke at ville komme på kirkegården. Og kirkegården skal være for alle. Hun opfordrer Margit Nicolajsen og andre til at sætte navn på personlige ting, som man lægger på et gravsted. - Det vil måske kunne få nogle til at stoppe, siger hun.

Som nabohjælp Heller ikke menighedsrådsformand Lone Ovesen mener, at overvågningskameraer er vejen frem. Men det kunne en form for "nabohjælp" måske være. - Vi kender nabohjælp fra parcelhuskvarterer. Måske kunne sådan nogle skilte på kirkegården virke præventivt på sammen måde, siger Lone Ovesen, som nu vil have sagen drøftet i menighedsrådet - igen. - Vi har drøftet det før i menighedsrådet, og da jeg ikke havde hørt om det, håbede jeg, at intet nyt var godt nyt. Det er det desværre ikke, og nu må vi prøve at få undersøgt, hvor omfattende det her er. Jeg er virkelig ked af det på de berørtes vegne, siger hun.