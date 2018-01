Mangler du et job? Legoland søger 500 nye medarbejdere

Billund: En ny sæson i Legoland står for døren, men først skal de mange sæsonjob i forlystelsesparken besættes.

I år søger Legoland 500 nye medarbejdere, der kan ifølge parkens egne ord kan "sætte børnene i centrum og være med til at give gæsterne den bedste Legoland-oplevelse nogensinde til parkens 50-års fødselsdag i 2018".

For 12. år i træk inviterer Legoland derfor til jobdage - det sker den 19. og 20. januar, hvor alle interesserede kan komme og høre om de forskellige jobmuligheder, der er i parken, samt møde både lederne i de forskellige afdelinger og få en snak med erfarne sæsonansatte.

- Jobdage i Legoland er blevet en tradition, som vi er rigtig glade for. Det er en unik mulighed, som man sjældent får, når man søger et nyt arbejde, så jeg vil opfordre alle interesserede til at møde op og hilse på deres måske kommende arbejdsgiver og kolleger, siger HR-chef i Legoland, Bente Noringriis, via en pressemeddelelse.

At møde op til jobdagene er vigtig for at højne sin chance for et job, understreger parken:

- Vi lægger naturligvis mærke til dem, der møder op og viser interesse, så det betyder helt sikkert noget for ens chancer for at få et arbejde, tilføjer Bente Noringriis.