Manglende svenskere og kold påske påvirker Legolands resultat

Legoland-direktør Christian Woller peger på en meget kold påske samt de svenske gæsters udeblivelse som årsag til, at forlystelsesparken i Billund er gået tilbage i årets resultat for 2018. Han er dog stadig tilfreds med resultatet. Arkivfoto: Torben Glyum

Legoland kom ud af 2018 med et overskud på 99 millioner kroner. Et markant dårligere resultat end 2017. Alligevel er direktøren tilfreds.

Billund: En bidende kold påske og et generelt fravær af svenske gæster fik stor betydning for 2018-sæsonen i Legoland. Den populære forlystelsespark i Billund kom ud af året med et overskud efter skat på 99 millioner kroner, hvilket er en nedgang fra 121,3 millioner kroner i 2017. - Vi kan bedst lide, når tingene går opad, men niveauet er stadig tilfredsstillende. Vi har en ret stor omsætning af en forlystelsespark midt i Jylland, og det er stadig et fornuftigt resultat, selvom vi godt kunne have tænkt os det lidt bedre, siger Christian Woller, der er administrerende direktør i Legoland. Området har generelt haft færre svenske turister til at overnatte end tidligere, og en af teorierne bag det er, at den svenske krone over de seneste år er blevet svækket, og at flere svenskere derfor har valgt at holde ferien i deres hjemland.

Tal fra regnskabet Tal fra 2018-regnskabet (2017-tal i parantes):



Nettoomsætning: 702,9 mio. kr. (727,8 mio. kr.).



Resultat af ordinær primær drift: 126,8 mio. kr. (149,8 mio. kr.).



Resultat før skat: 127,4 mio. kr. (154,9 mio. kr.).



Årets resultat: 99 mio. kr. (121,3 mio. kr.).

Foto: Heiner Mueller-Elsner Åbningen af det nye slotshotel er en af årsagerne til, at Legoland har store forventninger til 2019. Arkivfoto

Kold påske fik betydning Mens påsken, der i 2018 faldt relativt tidlig, var kold og vinterlig, blev sommeren til gengæld meget lang og meget varm. Alt for varmt vejr plejer ikke at være det foretrukne for en forlystelsespark, men Legoland-direktøren klager alligevel ikke. - Vi kan bedre lide en varm sommer end en sommer, hvor det regner hver eneste dag. Det kan også være, at flere bliver på stranden eller laver andre udendørs aktiviteter end at tage i forlystelsespark, når det er så varmt, men sommeren var ikke nogen katastrofe for os. Det var bare svært at vokse i løbet af sommeren, siger Christian Woller. Legoland oplyser af princip ikke, hvor mange gæster der besøger parken i løbet af året - heller ikke om besøgstallet er gået frem eller tilbage i forhold til året i forvejen.

Store forventninger til 2019 Mens 2018 var et år med nedgang i resultatet, er forventningerne til 2019 allerede store. - Vi har lanceret et nyt og stort hotel og en ny showsatsning med riddershowet Battle of the Brick. Begge dele er blevet taget godt imod, og så kan jeg ikke tillade mig at klage over påskevejret i år, siger Christian Woller. Legoland slog i forbindelse med sæsonåbningen i slutningen af marts dørene op til det nye slotshotel på Åstvej blot et stenkast fra Legolands hovedindgang. Det nye hotel, der er bygget i en ganske særpræget stil, har 142 værelser med over 700 sengepladser.