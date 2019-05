Lørdag formiddag mødtes en lille kerne af både internationale og danske borgere på BillundSkolen - med masser af ideer til at have det sjovt og skabe nye aktiviteter for alle i Billund.

Billund: Hvad er dit hemmelige talent? Kan du gå i split og give andre et indblik i, hvordan du gør det? Har du verdens bedste opskrift på drømmekage - eller opskriften på miljøvenlige rengøringsmidler? Eller kender du en karateklub, som andre kunne have glæde af at kende?

- For mit eget vedkommende er jeg rigtig god til at forbinde andre mennesker, lød det fra Rachel Faulkner, dagens arrangør, der lørdag formiddag havde inviteret til idemøde på BillundSkolen til Fun Palace, en international festival, der årligt bliver holdt mange steder i verden. Den 5. oktober er det planen, at den skal løbe af stabelen i Billund - for første gang. Ideen går ud på at sætte alle talenter i spil i lokalsamfundet - ikke kun for at vise dét, man kan, frem, men også for at give det videre til andre. Det kan stort set være alt, der kan sættes i spil, for det handler om at have det sjovt - og lære noget nyt.

42-årige Ditte Viese havde ladt familien blive hjemme og var selv kommet for at høre lidt mere om planerne.

- Det var faktisk ikke planlagt, at jeg skulle herned, men muligheden viste sig, så jeg gjorde det, siger Ditte Viese, der kendte et par stykker i den lille forsamling.

- Jeg kan rigtig godt lide ideen om at skabe noget sammen, og det her et godt initiativ, for der er brug for at få blandet folk på tværs af miljøer, siger Ditte Viese, der selv er flyttet til Billund for tre år siden med sin familie - fra New York.