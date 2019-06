Mange aktiviteter til Fun Palace Billund i oktober

Billund: Det går fremad med at samle frivillige til Fun Palace Billund, der løber af stablen den 5. oktober 2019 på Billund Skolen. Fun Palace Billund er et internationalt koncept, hvor borgere skaber aktiviteter for borgere i deres lokalsamfund.

Torsdag var der endnu engang møde for de interesserede, og det var meget forskellige forslag til aktiviteter, som blev fremlagt.

Madlavningsworkshop med franske crepe, kager og spanske retter blev blandt andet foreslået, men også klaverspil, leg med sprog og papir, dinosaurer og sækkepiber var oppe at vende.

Sidder man selv og brænder inde med en aktivitet, et håndværk, leg eller andet man gerne vil dele med andre, hænger der blanketter på Billund Bibliotek ved "makerspace". Det er Rachel Faulkner, der er initiativtageren til arrangementet, og hun understreger, at aktiviteterne ikke behøver at være særligt omfattende.

- Man behøver ikke komme med noget stort, eller noget, der varer i lang tid for at være med, forklarer Rachel.

Indtil videre er der kommet bud på omkring 30 forskellige aktiviteter, men hvordan det kommer til at se ud i begyndelsen af oktober, må tiden vise.

Søndag den 23. juni afholdes det sidste møde, inden Rachel Faulkner og den nedsatte styregruppe holder sommerpause.