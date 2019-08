Mange aktiviteter til Byens Fest i Billund

Billund: Der er masser af aktiviteter at se frem til, når Billunds nye byfest Byens Fest holdes på lørdag.

Allerede klokken 09.00 går det løs på Byens Plads (mellem Lego House og Den Jyske Sparekasse), hvor der vil være bankospil til en 10'er pr. plade eller 6 plader for en 50'er med gevinster sponsoreret af byens butikker.

Er du ikke morgenfrisk vil der i løbet af dagen være salg af lodder til det amerikanske lotteri. De heldige kan blandt andet vinde flybilletter og gavekort til vinsmagning og til byens butikker.

Over middag er er familieløb, når der klokken 13 holdes "Family Run". Her skal man huske at tage hvidt tøj på, der gerne må blive beskidt, da der bliver skudt med farver under løbet.