Mange aktiviteter og gang i fitnesscentret hjælper Magion til overskud i 2017

Det er blandt andet en fremgang i fitnesscentret i Magion, som er årsag til, at omsætningen sted i 2017. Arkivfoto: John Randeris

Magion kom ud af 2017 med et overskud på cirka 500.000 kroner. Fremtiden ser lys ud, siger formanden, som kigger frem mod en eventuel udvidelse med af et multicenter

Grindsted: Mange aktiviteter var årsagen til, at 2017 blev et godt år for Magion - Grindsteds kultur- og idrætscenter. Omsætningen steg med cirka otte procent til 24,5 millioner kroner, og overskuddet blev hævet fra 300.000 kroner forrige år til 500.000 kroner sidste år. Tallene er eksklusiv Lyng Bowl, som Magion også ejer. - Det er især fitnesscentret og Cafe Magion, som er vokset i løbet af året, forklarer Hans Bennetzen, bestyrelsesformand. Magion blev indviet i 2012 og kunne derfor fejre fem års jubilæum sidste år. At der nu er kommet nogle år på bagen er også medvirkende til, at det går fremad, mener bestyrelsesformanden. - Det er et team, der har været der i mange år, siger Hans Bennetzen.

Vi har med Mads fået en indsigt i markedet, som vi ikke har haft før, og det betyder, at vi har fået meget mere aktivitet, og der er flere andre ting i støbeskeen. Hans Bennetzen, bestyrelsesformand i Magion

Flere ting i støbeskeen At få flere aktiviteter til Magion var årsagen til, at man fra årsskiftet til 2017 ansatte en decideret arrangement- og sponsoransvarlig i Mads Helbo. Det har betydet, at sidste år blandt andet havde komikeren Rune Klan, musikeren Peter Belli og cykelrytteren Frank Høj. I år har man op fulgt med blandt andet et arrangement med fodboldspilleren Preben Elkjær på torsdag, som er fuldstændigt udsolgt. - Vi har med Mads fået en indsigt i markedet, som vi ikke har haft før, og det betyder, at vi har fået meget mere aktivitet, og der er flere andre ting i støbeskeen, siger Hans Bennetzen.