Vorbasse: Mandagscaféen og Høreforeningen i Vorbasse får mandag 11. marts kl. 14 besøg i Vorbasse Sognehus af Bitten Petz fra Julemærkehjemmet "Fjordmark".

Bitten Petz vil fortælle om arbejdet med Julemærkehjemmets børn. Børnene er i alderen 7-14 år og visiteret til et ophold på ti uger. Det er børn, som er psykisk og/ eller fysisk belastet, og som ofte kommer fra vanskelige opvækstvilkår.

Opholdet handler om, at barnet skal føle sig accepteret, som det er. Børnene får omsorg og kærlighed fra personalet - det er vigtigt for hele forløbet. På den måde hjælper vi børnene til at få mere selvværd, og styrke til at klare hverdagen.

Bitten Petz har også kogebøger med, som kan købes. Der er fri entré og gratis kaffebord. Man er meget velkommen til at give en donation til Julemærkehjemmet.

Der er teleslynge og skrivetolke, så alle kan følge med. Der er ikke tilmelding til arrangementet.