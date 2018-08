Grindsted: En bilist sagtnede farten helt, da han tirsdag klokken 17.25 kørte stille forbi en mand, der stod midt på kørebanen på Vestergade. Manden, der er 37 år og fra Grindsted, kvitterede med et spark på bilen, så bilisten fulgte efter ham. Ved rådhuset på Jorden Rundt så bilisten, at den 37-årige tog en cykel og kylede den ind mod indgangsdøren. Det fik bilisten til at ringe efter politiet, der kom og anholdt cykelkasteren. Betjentene kunne konstatere, at han havde det psykisk dårligt.