Makerspace udvider med kurser til filialerne

Billund Kommune: Til efteråret kan børn i Vorbasse og Sdr. Omme også deltage i makerspace-workshops. Makerne vil nemlig lave nogle teknologiorienterede kurser, hvor børnene kan melde sig til.

- Der er en efterspørgsel på det - både fra børn og voksne, så nu vil vi se, hvad vi kan gøre, siger Kim Nissen, der sammen med sine tre kolleger netop har besøgt den tyske kunstfestival 48Stunden i Berlin.

De var blevet inviteret af Trekantområdets Festuge, og det har resulteret i inspiration til nye aktiviteter, nye måder at udstille på og også andre materialer at fremstille udfra - for eksempel kan gamle videobånd være guld værd, når man skal kreere noget.

Makerne fulgtes med en række andre kunstnere og kulturpersoner fra Trekantområdets syv kommuner, og det har givet nyt netværk og mod på nye projekter.

Makerspacet lukker ned fra næste uge og åbner op for nye aktiviteter til efteråret blandt andet med et nyt tema om at redde havets dyr.