Makerspace på biblioteket i Grindsted drukner i børn

Billund Kommune: Makerspace i Grindsted har haft fuldt hus i foråret. Det er blot et år siden, at biblioteket i Magion fik eget makerspace med alverdens dimser, perler og teknologi fra gulv til loft, men rummet er næsten allerede blevet for småt. Hver tirsdag og onsdag eftermiddag dukker der nemlig mellem 20 og 30 børn op til nogle timer i kreativitetens navn. Der er ingen tilmelding på, så børnene dukker bare op.

- Det kunne være fedt, om vi kunne udvide. Lige nu er der ikke ressourcer til mere. Vi sætter to personer af til at være her, når børnene kommer, fortæller kommunikationskonsulent og maker Camilla Ploug Thomsen, der ikke længere hænger plakater eller andet op om tiltaget, for det rygtes hurtigt blandt børnene.

- Selvom det egentlig bare er "perler", påpeger Dorthe Dam, der sidder på kontor og også er maker.

Og det er det så alligevel ikke:

- Vi startede med små perleplader, som vi kender dem, men nu arbejder de med langt større plader og med det tredimensionelle. Børnene inspirerer og hjælper hinanden, forklarer Dorthe Dam.