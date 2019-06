Billund Lufthavn brug for at komme på det nationale jernbanenet, siger adm. dir. Jan Hessellund. Arkivfoto

Maj blev endnu en rekordmåned for Billund Lufthavn, hvilket får lufthavnsdirektør til at påpege behovet for at få Billund Lufthavn på jernbanenettet.

Billund: Med over 340.000 passagerer og en vækst på 6,8 procent bliver maj endnu en rekordmåned for Billund Lufthavn. Væksten i maj kommer efter stor fremgang i april. - Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at trafikken fortsætter med at vokse i Billund. Det er rigtig godt for den globale sammenhængskraft mellem Vestdanmark og resten af Verden - det skaber jobs og øget turisme, siger administrerende direktør Jan Hessellund i en pressemeddelelse. Men succes skaber ifølge direktøren også et øget behov for bedre infrastruktur til lufthavnen. - Over 30 procent af vestdanske familier har ikke adgang til bil. En million udenlandske passagerer rejser årligt gennem lufthavnen, og derfor har Billund Lufthavn brug for at komme på det nationale jernbanenet, siger Jan Hessellund.

Vækst i regionale ruter I maj har der været fuld fart på væksten af de regionale ruter, som forbinder Billund direkte til blandt andet nordiske, britiske og centraleuropæiske storbyer. De regionale ruter er vokset med over 21 procent, hvilket blandt andet skyldes nye direkte ruter til Krakow, Edinburgh, Iasi, Kiev og Wien. Antallet af passagerer der fløj direkte til en feriedestination faldt til gengæld med fem procent i maj. - Der er lidt færre charterfly og fly til klassiske soldestinationer i maj. Dette er formentligt afledt af sidste års hedebølge i Danmark, hvilket har betydet, at rejsebureauerne har lagt lidt mindre kapacitet op i år end sidste år. Til gengæld har vi kunnet konstatere, at i takt med, at vejret i maj er blevet mere ustadig, er belægningen på disse fly steget markant, siger Jan Hessellund.