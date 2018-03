Magnus korsanger: - Det lyder bare helt vildt godt

I den anden side af det store kor finder vi Emilie Frank Andersen, Sara Sofie Skov Hermansen og Sofie Kristensen, alle fra Billundskolen. De er enige om, at det er lidt sejt at synge på engelsk.

Kulturskolen har i samarbejde med skolerne spirekor for børn i 0.-2. klasse på følgende skoler: Vorbasse (to kor), Lynghedeskolen, Sdr. Omme Skole og Filskov Friskole.Der er juniorkor for børn i 3.-5. klasse på Vestre skole samt maxikor for børn op til 14 år på Kulturskolen

En ekstraordinær oplevelse

Casper Jensen, teamleder i Billund Kulturskole, håber, at flere at børnene får en oplevelse af, det det er skønt at synge sammen. Hemmeligt er det nemlig slet ikke, at han gerne ville have mange flere børn til at synge i kor.

- Men det er kun et delmål med dagen i dag. Det helt overordnede mål er at give børnene en ekstraordinær oplevelse, siger han.

I år har den fælles kordag ti års jubilæum - og før den tid har den eksisteret i mange år i tidligere Grindsted Kommune. Oplevelsen af fællesskabet ved at synge sammen er stadig den vigtigste oplevelse, som Casper Jensen håber børnene tager med hjem.

- Vi har i Danmark en lang tradition for fællessang. Det at være dansk handler også om at synge sammen, og når man er så mange, der synger sammen, er det bare en fed oplevelse, siger han og glæder sig over, at dagen også byder på både soloer, flerstemmig sang og kropslige udfoldelser til en afrikansk sang.