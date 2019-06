Mad og røg kom er til debat:- Lad institutionerne selv bestemme, lyder det fra DF

Han stemte derfor imod, da resten af udvalget godkendte den sundhedsaftale, som Billund Kommune sammen med de andre kommuner i regionen er en del af. Den indebærer blandt meget andet, at kommunen forpligter sig til at arbejde for et røgfrit Syddanmark.

Billund Kommune: Hvor meget skal det offentlige blande sig i børns og voksnes sundhed? Det emne var igen til debat, da politikerne i unge- og kulturudvalget var samlet. Mogens Jørgensen fra Dansk Folkeparti synes, at det offentlige blander sig alt for meget.

Lokal selvbestemmelse

Politikerne fik også en status på, hvordan det går med at føre kommunens overordnede politik for mad, måltider og bevægelse ud i livet på skoler og i haller. Udvalgsformand Stephanie Storbank (V) fik godkendt sit forslag om, at forvaltningen nu skal lave en handleplan for, hvordan alle kommunale institutioner kommer til at leve om til de ambitioner, der er nedfældet i politikken. Det er endnu ikke lykkedes helt på for eksempel Vestre Skole, Lynghedeskolen og i Billund Idrætscenter.

- Det skal være nemt at træffe det sunde valg. Det mindre sunde må godt være der, det skal bare skubbes i baggrunden, mener Stephanie Storbank.

Mogens Jørgensen stemte igen imod.

- Jeg vil ikke være med til at legitimere det overdrevne fokus, der er på vægt og overvægt. Vi skal ikke blande os i, hvad folk spiser, og der er slet ikke brug for, at byrådet sætter rigide rammer for institutionerne. Der skal selvfølgelig være et sundt alternativ, men det kan institutionerne altså godt selv finde ud af, siger han.