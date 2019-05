Grindsted: Efter 24 år har Grindsted ikke længere en butik med jagt og fiskeriudstyr.

Macnab på Trehøjevej er nemlig blevet lukket med øjeblikkelig virkning.

Det er Peter Tindbæk, Bo Larsen Poul Erik Dokkedal og Lars Bjerregaard Nielsen, står bag Macnab, der har til huse i lejede lokaler på Trehøjevej, hvor der hører en underjordisk skydebane med til lejemålet.

Peter Tindbæk, der blev medejer for 10 år siden, fortæller, at det er en lang historie der ligger bag lukningen af Macnab.

- Da jeg kom ind i Macnab, valgte vi at lukke afdelingen i Esbjerg, der havde et underskud på 800.000 kroner. Dengang lavede vi en aftale med Den Jyske Sparekasse om et lån til en rente på fire procent. Men efter at finanstilsynet havde været på besøg i sparekassen, blev renten på lånet pludselig hævet til det dobbelte. Det har betydet, at vi har betalt næsten 12 millioner kroner i renter igennem årene. Og selv om vi har skudt 1,6 million kroner ind sidste år, var renterne efterhånden væsentlig højere end vores indtjening, fortæller Peter Tindbæk.