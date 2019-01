MacNab tøver med at sælge peberspray: - Der har ikke været en eneste efterspørgsel

Billund Kommune: Kommunens eneste jagtforretning, MacNab i Grindsted, går med overvejelserne, om man vil sælge peberspray, da det nu er blevet gjort lovlig at have i hjemmet.

- Vi har diskuteret, om der ville være et marked for det her i området, og vi er ikke kommet endelig frem til, om det er noget, vi vil kunne sælge, siger ejer af MacNab, Lars Bjerregaard Nielsen.

Han afventer og ser, hvordan interessen for den lille spray udvikler sig.

- Der har indtil nu ikke været en eneste efterspørgsel på peberspray.

Hvis butikken skal sælge peberspray, skal produktet først importeres fra udlandet. MacNab har dog fundet frem til en mulig leverandør i Tyskland.

- Vi skal først indhente de rette tilladelser, inden vi kan importere dem, forklarer Lars Bjerregaard Nielsen.

Alt efter hvordan efterspørgslen kommer til at udvikle sig, kan MacNab i Grindsted have peberspray på hylderne i løbet af januar måned.