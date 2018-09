Månedens foto: Magnus' glæde

Trods sin unge alder har Magnus Mols allerede et godt greb om et yver. Det skyldes nok, at han en et af de nyeste skud på Mols familien. En stor familie med tradition for at arbejde med historiske dyreracer og som derfor også er en fast bestanddel af det årlige dyreskue på Karensminde.

Jeg valgte Magnus som månedens billede, fordi hans glæde og entusiasme stråler ud fra billedet. De opsmøgede ærmer og det faste greb om det orange plastikyver på ben, set fra et frøperspektiv, danner samtidig nogle gode linjer, som indrammer og forstærker fokus på Magnus. Samtidig bevares dybden i billedet med personerne i nederste højre hjørne.

Det kan være svært som fotograf at gå meget tæt på uden at tiltrække sig opmærksomheden og afbryde det umiddelbare i situationen. Men i denne situation lykkedes det!