Månedens foto: Hvor er den dansende Lego-direktør?

Når billede og tekst giver mening

Samspillet mellem tekst og billede er uhyre vigtig. Hver for sig bringer de et budskab, men det hænder, at de kan være helt modsatrettede. Jeg skulle på et tidspunkt fotograferer en direktør, hvis mundvige var kronisk nedadvendte. Så resultatet var givet. Derfor kom næste dags forside også til at virke noget utroværdig: Direktør glad for rekordoverskud!

Det var ikke tilfældet på Ugeavisen Grindsteds forside i uge 9, hvor Anette fra Sport 24 står sammen med en masse nøgne giner. Her var overskriften nemlig; Anette giver hele familien tøj på.