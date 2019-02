Månedens foto: Hvad mon Lars Løkke Rasmussen tænker?

Udansk stolthed

Lettiske Kristina og hendes mand startede tilværelsen i Danmark i et lejet værelse på jagt efter et arbejde for otte år siden. Nu har hun eget rengøringsfirma med fire ansatte og udlejer ferielejligheder til turister.

Så det var en stolt Kristina, jeg mødte i familiens nye hjem i Billund. En stor flot villa med kamin i foyeren, og hvor møbler og pyntegenstande skinnede om kap i hjemmet. Det var i virkeligheden meget udansk, men til stor glæde for mig. Portrættet af en lettisk kvinde, som var dybt taknemlig for de muligheder, som vores samfund har givet hende, og som gerne ville vise sin succes.