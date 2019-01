Månedens foto: At fotografere de private øjeblikke

Modelfoto

Vågerne sidder med i livets allersidste timer, når de pårørende har brug for det. Det er et meget privat øjeblik, som få mennesker ønsker offentliggjort og derfor en særdeles vanskelig opgave at formidle fotografisk. En opgave, som ikke altid kan lykkes i den daglige produktion af avisen.

Derfor må man som fotograf ind imellem skabe situationen selv. Et såkaldt modelbillede, hvilket altid skal fremgå tydeligt, når det offentliggøres, så læserne ikke er i tvivl.

Heldigvis var Else Jensen og Helle Schytt Larsen med på ideen, da de fortalte om arbejdet som våger. Det er Helle, som ligger under dynen, fuldt påklædt.