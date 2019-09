MåltidsBoxen er vokset eksplosivt: Fra to til 28 ansatte

Kokkene Morten A. Sørensen, til venstre, og Ulrik E. Jensen, startede MåltidsBoxen sammen. I foråret stoppede Ulrik, og Morten driver virksomheden videre med mange ansatte - og to eksterne investorer. Han har ikke længere tid til at gå i køkkenet. Foto: Chresten Bergh

Iværksætterfirmaet MåltidsBoxen har mangeganget antallet af kunder siden foråret. Firmaet flytter til Grindsted omkring årsskiftet.

Billund/Grindsted: Det er gået stærkt for iværksætterfirmaet MåltidsBoxen, som blev etableret for et år siden. På det år er produktionen af færdigretter, der sendes til kunder over hele landet, vokset eksplosivt. Morten A. Sørensen, som etablerede firmaet sammen med sin gode ven Ulrik E. Jensen, driver det i dag videre selv - med ansatte. - Ulrik stoppede 1. marts, fordi han gerne vil arbejde mere i restaurant, hvor man får en direkte respons fra kunderne. Det får vi jo ikke, når vi laver mad på den her måde. Men vi er stadig gode venner, selv om vi ikke har virksomhed sammen mere, siger Morten A. Sørensen. Han har indtil for nylig været alene om at drive firmaet, men har netop fået forstærkning.

Investorer To eksterne investorer er kommet til, så de nu er tre, der ejer MåltidsBoxen. Morten A. Sørensen har desuden ansat tre kokke, som har travlt i køkkenet på Grønbjerg Hotel, samt 24 medarbejdere, der hjælper med at pakke maden i kasser og gøre rent. Siden foråret er MåltidsBoxen vokset eksplosivt: I dag har Morten A. Sørensen og hans medarbejdere en omsætning på mere end en million kroner om måneden og sender færdigretter til kunder over hele landet. - Det går rigtig godt - og stærkt. Da jeg skiftede fokus, skete der noget, siger Morten A. Sørensen og henviser til, at han droppede sit faste job i Legoland og besluttede sig for at gå helhjertet ind i iværksætterfirmaet. Selv om omsætningen er steget markant, er ambitionerne endnu større. - Vores mål er at komme op og lege med de helt store spillere på det her område, siger Morten A. Sørensen.

Nyt køkken Han forventer derfor at skulle ansætte endnu flere medarbejdere og har også fået brug for mere plads til al den mad, der skal laves hver uge. MåltidsBoxen er på vej i nye lokaler. Lejemålet på Grønbjerg Hotel er sagt op med årets udgang, og et nyt køkken er ved at blive bygget på Thorsvej i Grindsted. MåltidsBoxen forventer at tage de nye lokaler i brug fra 1. december eller 1. januar.