Lyst til vafler?: Her er opskriften på sprøde Karensmindevafler

- De bliver mere sprøde her over den åbne ild, forklarede hun.

Grindsted: Bland æg, mel og mælk samt et par ingredienser mere, hæld dejen i et vaffeljern, server og gør modtagerne glade. Det var netop, hvad der skete på Karensminde søndag formiddag, hvor man i anledning af vaffeldagen havde gang i vaffeljern på bade det gamle brændekomfur og på det elektriske inde i kaffestuen.

Opskrift

Skulle nogen have lyst til at eksperimentere, følger her opskriften på Karensmindevafler, som den hænger i grovkøkkenet ved kaffestuen - divideret med fem: Tre æggeblommer, en liter sødmælk, et halvt kilo hvedemel, to tsk. vaniljesukker, en tsk. salt, en tsk. bagepulver, 150 gram smeltet smør - eller margarine, hvis man følger originalopskriften, tre æggehvider.

Æggeblommer og mælk piskes sammen.De tørre ingredienser piskes i. Smeltet smør/margarine køles lidt af og hældes så i. Æggehvider piskes stive og foldes forsigtigt i.

- Margarine findes ikke i mit køkken, så jeg bruger smør, og de bliver også gode, fastslog formand Elna Sørensen.

Men de rigtige Karensmindevafler er, som det ses på billedet, med margarine.