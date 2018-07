Lysets beskedne Billund-maler har fået sit eget galleri

Svend Aage Madsen (1928-2009) er især kendt for dybden og lyset i sine malerier. Han blev inspireret i den færøske, norske og danske natur. Nu har hans mange malerier fået eget galleri - i hans tidligere atelier.

Billund: I 2018 kunne han være blevet 90 år. Den kendte Billund-maler Svend Aage Madsen, der kunne noget særligt med dybde og lys i sine malerier og de andre udtryk, han eksperimenterede med, og som især var inspireret af naturen på Færøerne, i Norge og i sit lokalområde nær Billund. Nu har hans mange værker, malerier, tegninger, grafik og træsnit fået deres eget galleri - lige dér, hvor han fordybede sig i sin kunst. Nemlig i sit eget atelier, der er blevet istandsat - dog uden at lave om på det, der var Svend Aage Madsens malerværksted og kontor. Det er hans tre døtre, Hanne, Kisser og Karin, der står bag galleriet og udstillingerne, hvoraf den første åbnede den 28. april - dagen, der kunne have været Svend Aage Madsens 90 års fødselsdag. Karin Pedersen bor i dag i barndomshjemmet og fortæller levende om gården og huset, der siden kom til, da familien voksede. Deres bedstefar sendte Svend Aage Madsen i lære som håndværksmaler, for det dér med at tegne og male kom man ikke langt med, men deres farmor og en lærer opfordrede ham til at blive ved, og han var ganske ung, da han første gang blev udstillet.

Udstillinger Sommerudstillingen fortsætter til den 26. august og efterfølges af en efterårsudstilling. Dertil er planlagt en juleudstilling, hvor planen er, at andre kunstnere også skal udstilles i galleriet, der har navnet Galleri Sam.Galleriet har åbent hver dag fra 13 til 17 i sommerperioden.

Oliekridt af oksetalg Siden den første udstilling åbnede, har galleriet været godt besøgt. Over 200 mennesker lagde vejen forbi til ferniseringen, og siden har der været mellem 10 og 20 personer dagligt - både folk, der kender hans værker, men også kunstinteresserede, der ikke kender ham i forvejen. - Vi tester tingene af lige nu, og der er jo også en god historie at fortælle, fortæller Karin Pedersen. Hun kan blandt andet vise hans oliekridt frem, som han lavede af kogt oksetalg. Der er i det hele taget meget at vise frem, for Svend Aage Madsen var ikke en kunstner, der smed noget ud. Karin Pedersen oplever interesse både fra danskere, færinger og nordmænd - der har endda været et par fra Paris med interesse for nordisk kunst. - Hans malerier er tidsløse og taler også til den yngre generation og kan gives videre i familien, siger Karin Pedersen, der også sælger ud af malerierne. Planen er, at sommerudstillingen, der kører frem til den 26. august, afløses af en efterårsudstilling, og senere venter en juleudstilling, hvor Karin Pedersen inviterer andre kunstnere indenfor i galleriet, der gennem tiden har udstillet sammen med hendes far.