Lynghedeskolen og Vestre Skoles elever deltog mandag i et tennisarrangement

Skolerne har mulighed for at låne anlæg og udstyr gratis i forbindelse med deres idrætsundervisning, og hvis lærerne ønsker det, kan klubben også stille med erfaren træner.

Grindsted: Elever fra Lynghedeskolens afdeling Søndre og elever fra Vestre Skole var i mandags inviteret af Grindsted Tennis Klub til et arrangement i Lynghallen. Her blev eleverne introduceret til den lidt nemmere form for tennis - skumtennis eller minitennis - som spilles på badmintonbaner og med skumbold. Eleverne blev af Alex Laugesen fra DGI og klubbens formand præsenteret for den alderssvarende udfordring. På denne måde forsøger Grindsted Tennis Klub at udbrede interessen for tennissporten.

Under åben himmel

Til maj skal eleverne fra de to skoler igen i aktion, når Grindsted Tennis Klub afholder et lignende arrangement på klubbens udendørsanlæg. Her skal der spilles tennis på rigtige baner og med bolde svarende til alder og evner.

- Tennis er fortrinsvis en sommersport, hvor vi er afhængige af vejret, og da der ikke findes tennishaller i ret mange mindre byer, betyder det, at mange børn slet ikke ved, at vi eksisterer. Med et arrangement som dette håber vi på, at flere vil finde vej til tennisbanerne om sommeren, når mange af de andre sportsgrene holder sommerferie, siger klubbens formand Berit Estornel i en pressemeddelelse.