Lynghedeskolen i Grindsted kæmper om titlen som Årets Skakskole

Grindsted: 32 elever fra Lynghedeskolen, afd. Søndre, er på pletten, når landsfinalen i Skolernes Skakdag 2019 fredag løber af stablen i Kolding. De skal være med til årets festlige afslutning på hjernens årlige motionsdag og kæmpe om titlen som 'Årets Skakskole'.

På Skolernes Skakdag i februar deltog elever fra Lynghedeskolens afdeling Søndre sammen med 292 andre skoler over hele landet. Der var knap 50.000 smartphone- og tabletfrie elever samlet omkring de 64 sorte og hvide felter på skakbrættet. Og her gjorde Lynghedeskolens elever det så godt, at de nu sammen med 1.401 elever deltager i den store Landsfinale. Sammen med skolens skakansvarlige, er der også forældre og en bedstefar, som tager med på turen for at hjælpe og opmuntre skakspillerne. Derudover er der to playmasters-elever, som skal hjælpe med afholdelsen af turneringen.

- Vi havde en fantastisk Skolernes Skakdag i februar, og jeg er sikker på, at Landsfinalen bliver en stor dag for alle de elever, der skal sted. Det er et kæmpe event, som eleverne ser frem til. Fokus er på fællesskabet, og at det bliver en sjov og lærerig dag, fortæller skakansvarlig Gitte Madsen i en pressemeddelelse.

Det er sjette gang, at Lynghedeskole, afd. Søndre, er med til Landsfinalen, der byder på mere end 3.000 skakpartier, underholdning i børnehøjde, frokost og medaljer til alle deltagere.