Grindsted/Stenderup: Begge afdelinger af Lynghedeskolen indledte fredagen på festlig vis. Man havde nemlig besluttet at fejre Lærerens dag, som det sker over hele verden netop den 5. oktober. På Lynghedeskolen samlede man de forskellige afdelinger, og hvert sted stod et medlem af skolebestyrelsen klar til at læse en lille skrivelse:

- På vegne af alle forældre på Lynghedeskolen vil vi sige tak til alle lærere og øvrig personale for den indsats, I gør for vores børn og unge. Skolen er rammen om vores børns og unges dagligdag. Det er her, de tilbringer mange af deres vågne timer. Det er her, de lærer en masse om livet. De lærer både, hvor skønt det er at have venner, og hvordan det er, når venskaberne går itu.

- Vi har et fantastisk personale: Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, andre medarbejdere i pædagogisk arbejde, teknisk personale, administrativt personale og ledelse, lød det fra skolebestyrelsesmedlemmerne, inden morgensamlingen blev afsluttet med et trefoldigt "Hurra".

I første frikvarter var der også rundstykker til lærerne og de andre ansatte.

Lynghedeskolen har ikke tidligere deltaget i Lærernes Dag, men i år var der sket noget nyt.

- For første gang var der lagt op til, at man fejrer alle ansatte. Her hos os har vi jo så mange forskellige faggrupper, at vi aldrig har syntes, at vi ville fejre lærerne alene. Nu kunne vi fejre dem alle sammen, og det ville skolebestyrelsen gerne, siger skoleleder Dorthe Bønning Møller.