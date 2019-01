Lukning af små tandklinikker i landsbyer møder lokal kritik: - Skal vi køre børnene?

Tandsundheden i Billund Kommune skal forbedres - og Billund Kommune foreslår, at det sker ved at nedlægge små klinikker i Vorbasse, Hejnsvig, Sdr. Omme og Filskov. Arkivfoto

Hvis de små tandklinikker i Vorbasse, Hejnsvig, Sdr. Omme og Filskov lukker, skal forældrene så køre børnene til tjek hver gang? Og hvad med den lokale synlighed? Sådan lyder bekymringerne i lokalsamfundene.

Billund Kommune: Forældrene rundt om i lokale skolebestyrelser er ikke sikre på, at en centralisering af den kommunale tandpleje i Grindsted kan bane vejen for bedre tandsundhed. Sådan lyder det ellers i et forslag, som vil nedlægge de små tandklinikker i Vorbasse, Hejnsvig, Sdr. Omme og Filskov og centralisere til Grindsted og eventuelt Billund. Et af formålene er at undgå, at medarbejderne skal pakke alt deres grej ned og køre ud lokalt. Det skal frigøre kræfter til forebyggelse af tandproblemer, som er store i Billund Kommune. Det første spørgsmål, der melder sig hos Jens Christian Juhl Pedersen, der sidder i skolebestyrelsen i Hejnsvig, er, hvordan børnene vil komme til Grindsted til deres halvårlige undersøgelse. - Som jeg forstår det, skal de mindre børn allerede nu til Grindsted, mens børn fra 3. klasse bliver kaldt til tandlæge på skolen, siger Jens Christian Juhl Pedersen, der selv synes, det er svært at tage fri 2-3 timer fra arbejde for en almindelig 20 minutters undersøgelse. - Det er bestemt ikke, fordi jeg ikke vil, men det kniber at kunne det hele. Også skolen vil gerne have, at vi er der midt på dagen nogle gange, og jeg kan forestille mig, at tandplejen arbejder fra 8-15 hver dag, og at man må tage den tid, der er, siger Jens Christian Juhl Pedersen, der har børn på 10 og 12 år. Han kan forestille sig, at der eventuelt kunne blive taxakørsel med 5-10 børn ad gangen til undersøgelser.

Tandsundheden er vigtig. Jeg fik ikke selv børstet mine tænder som barn og har dårlige tænder i dag, så det er vigtigt, at der er fokus på det. Når børnene har været til tandpleje, så får vi altid en snak om det - og får justeret på det, der skal justeres. Jens Christian Juhl Pedersen, forælder, Hejnsvig

Sagen kort Det ser sort ud med tandsundheden i Billund Kommune, som ligger helt i bund, når det drejer sig om 15-årige, der har prøvet at have huller i tænderne. Faktisk skraber Billund Kommune bunden som de allerdårligste.

Taxakørsel? Ej heller Jeremy Watts, der sidder som repræsentant for foreninger og erhvervsliv i Vorbasse Skolebestyrelse, kan umiddelbart se fordelen i en centralisering. - Det er de færreste forældre, der kan tage en dag ud og køre til tandpleje med deres børn. Jeg ved godt, at centralisering er tidens mantra, men der er bare noget med nærhed og børn. I Vorbasse har klinikken en nær kontakt og en nær viden om barnet. Da vi havde børn, var der en tandplejer, der hed Winnie, og man hilste på hende på gaden og var stolt af sine tænder, fortæller Jeremy Watts, der ikke helt forstår tallene om den dårlige tandsundhed i kommunen. - Vi er en af de rigeste kommuner i Jylland, og så har børnene de dårligste tænder? Jeg tror, det allervigtigste er at sætte ind i de helt små klasser, for de 15-årige er ude af vores regi, siger Jeremy Watts, der mener, at der er en slik-, sodavands- og skærmkultur i øjeblikket, der kan påvirke tandsundheden. - Jeg tror, det handler om oplysning og om at styrke cafékulturen på skolerne og have fokus på de sunde ting. Det har Vorbasse Skole, og så er der selvfølgelig også en opgave i at børste ordentligt.

Fokus på sund mad Forælderrepræsentant i Sdr. Omme Skoles skolebestyrelse, Anna Grethe Lundgaard Rosing, har tre børn på 11, 13 og 18 år - de har netop oplevet deres andet hul i familien. - Så vidt jeg ved, er det små ting, der bliver rettet på skolerne for eksempel bøjler, og de går ofte i stykker. Her er det en klar fordel, at det kan blive rettet på skolen. Normalt kan vi godt komme med på grund af skiftende arbejdstider, men nogle vil måske få svært ved at transportere børnene, så min bekymring kan gå på, om alle børn kommer lige så ofte afsted til tandlæge. Hvis der er problemer, vil jeg mene, at man skal gøre tilgængeligheden så stor som mulig.