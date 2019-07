Lukket genbrugsbutik i Grindsted bliver til boliger

Grindsted: Den 1. august overtager bygmester Jan Egebæk Nørregade 62, hvor Frelsens Hær hidtil har haft genbrugsbutik.

Butikken er netop lukket, og bygningerne er i en sådan stand, at der ikke er andre muligheder end at rive det hele ned.

Hans plan er at opføre syv række- og dobbelthuse i et plan på grunden.

- I øjeblikket er jeg ved at søge nedrivningstilladelse, og jeg har talt med kommunen og fået ok til at gå videre. Det tager nok tre uger at rive ned, fortæller Jan Egebæk.