Lufthavnens og kommunens store ønske: Grav stationen i Billund Lufthavn ned

En kommende station i Billund Lufthavn bør ligge nede under jorden - også selvom det er den dyrest mulige løsning. Det mener både lufthavnen og Billund Kommune.

Billund: En kommende jernbanestation ved Billund Lufthavn bør være gravet ned, så den befinder sig under jorden. Det mener både lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen og borgmester Ib Kristensen (V), som dermed har en meget klar favorit blandt de tre alternative placeringer, som BaneDanmark lister om i sin nye VVM-redegørelse. Her bliver der foreslået to alternative løsninger ved Passagerterminalen - en station nedgravet under jorden samt en station på niveau - samt en mulighed for at lægge stationen ved Lufthavnsvej. - Vi synes, at den nedgravede løsning er bedst. Det er tæt på terminalen, så det bliver bekvemt at gå tørskoet direkte fil terminalen. Det vil nok også være den dyreste løsning, men hvis jernbanen skal ligge der i 100 år, kan man lige så godt vælge den rigtige løsning fra begyndelsen, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Borgermøde 29. januar



Anledningen er, at BaneDanmark netop har sendt en VVM-opgørelse i høring. Frem til 11. marts er det muligt at indsende høringssvar til BaneDanmark via adressen I slutningen af måneden er BaneDanmark vært ved to borgermøder, hvor projektet "Ny bane til Billund" bliver præsenteret uddybende.De to borgermøder finder sted henholdsvis 29. januar i Billund Idrætscenter samt 30. januar på Bredagerskolen i Jelling. Begge dage foregår møderne mellem klokken 19 og 21.Anledningen er, at BaneDanmark netop har sendt en VVM-opgørelse i høring. Frem til 11. marts er det muligt at indsende høringssvar til BaneDanmark via adressen nybanebillund@bane.dk

- Urealistisk alternativ Alternativet med at have stationen oppe i samme højde som vejen imponerer ham til gengæld ikke. - Den anden løsning med at have stationen i niveau kan jeg slet ikke se er realistisk. Det er der mange årsager til, både sikkerheds- og evakueringsmæssigt. Jeg ser det ikke som realistisk, hvis fire-fem millioner mennesker hvert år skal krydse jernbanesporet, og jeg tror slet ikke på, at man af sikkerhedsmæssige årsager vil få lov til at lave den løsning, siger Kjeld Zacho Jørgensen. - Løsningen ude ved Lufthavnsvej er sikkert god i den forstand, at den er billigere, men der er også længere vej at gå fra stationen ind til terminalen, tilføjer han.