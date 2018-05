Lufthavnen lagde første sten til nyt byggeri

Ny rute til Warszawa

Den 2. juli åbner det polske flyselskab LOT for en ny rute mellem Billund og den polske hovedstad Warszawa.



To gange dagligt vil det være muligt at flyve mellem Billund og den polske hovedstad, og håbet er, at mange rejsende, som skal til Østeuropa eller Asien, vil bruge Warszawa som mellemstation i stedet for at indlede rejsen med at flyve i den forkerte retning.



- Vi har kæmpet for denne rute i 10 år, så jeg er meget glad for, at vi endelig kan åbne den. Jeg mener, at ruten har et stort potentiale, når man tænker på alle de virksomheder, der ligger i Jylland, siger Maciej Graczyk, som er salgsleder i Skandinavien for LOT.