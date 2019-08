Lonnie Almy fra Grindsted boede i Kina: Hør om hendes oplevelser

Grindsted: Sæsonens første søndagstræf i Ældre Sagen Grindsted finder sted 1. september på Mødestedet i Nygade klokken 14 til 16.

Her kommer Lonnie Almy og holder foredrag om sin tid - og sit liv - i Kina, hvor hun boede i Shanghai i to et halvt år. Lonnie Almy bor i dag i Grindsted, er gift og har fire voksne børn.

Lonnie Almy vil blandt andet fortælle om den anderledes kultur, der er i Kina og om, hvordan det er at flytte til et helt fremmed land, og hvordan hverdagen forløber, når man er meget langt hjemmefra.

Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.